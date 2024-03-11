لبنان: شهيد وإصابات إثر غارة إسرائيلية على بعلبك

بيروت/سما/

أعلن محافظ مدينة بعلبك الهرمل بشير خضر،عن استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على محيط المدينة شرقي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد لاعب فريق "تجمُّع شباب بعلبك" مصطفى غريب في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات، مساء الإثنين، على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، أحدها قرب مستشفى دار الأمل الذي نُقلت إليه إصابات عديدة.

وقال مصدران أمنيان إن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، فيما وقعت ثلاث غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا من غرب مدينة بعلبك.