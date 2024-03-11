  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الأميركية: لم نتسلّم من "إسرائيل" خطة بشأن رفح

الإثنين 11 مارس 2024 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: لم نتسلّم من "إسرائيل" خطة بشأن رفح



واشنطن/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنّ "واشنطن لم تتسلّم من الحكومة الإسرائيلية خطة بشأن رفح"، مشيراً إلى أنّ موقف الإدارة الأميركية أنه "لا ينبغي التوجّه جنوباً وتعقيد المعاناة الإنسانية".

وأضاف ميلر، في مؤتمرٍ صحافي، أنّ موقف واشنطن هو أنّ الدخول إلى رفح ينبغي أن يستند إلى خطة واضحة لإيصال للمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه "في غياب ذلك، المسؤولية تقع على الجانب الإسرائيلي لتوفير ما طلب منها من الإدارة الأميركية".

ولفت إلى أنّ "الميناء المؤقت برز كسبيلٍ آخر لإيصال المساعدات الإنسانية نظراً إلى أنّ المعابر ليست آمنة للآن، ونتشاور مع الأطراف المعنية لتحسين إدخال المساعدات عبر المعابر".

وأشار إلى أنّ واشنطن رصدت بعض التحسّن في حركة الشاحنات خصوصاً في جنوبي القطاع، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد دخول وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وأكد المتحدث الأميركي أنّ بلاده تؤيد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبانتظار تسلّم تفاصيل الخطة الإسرائيلية بشأن عملية رفح المرتقبة".

كذلك، لفت إلى أنّ الإدارة الأميركي تواصلت مع تركيا بشأن طبيعة الحكم المقبل في غزة، إضافةً إلى مسائل أخرى تهم استراتيجية حلف "الناتو" في الإقليم.

يُشار إلى أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد السبت، أنه لن يتخلى عن "إسرائيل" أبداً، وذلك في دلالة جديدة تكشف مدى تناقض المواقف الأميركية بشأن غزة، وحجم دعم واشنطن للعدوان على القطاع رغم بعض الـ"تصريحات ذات الطابع الإنساني" التي تطلقها بين الحين والآخر.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة (أم.أس.أن.بي.سي)، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطاً أحمر بالنسبة له مع نتنياهو، قال بايدن "إنه خط أحمر لكنني لن أتخلى عن إسرائيل قط".

وتكشف التصريحات الأميركية المتناقضة مدى النفاق الأميركي، والذي يتجلى في لجوء الإدارة الأميركية إلى العناوين الإنسانية، في الوقت الذي تستطيع فيه إنهاء معاناة سكان القطاع، عبر الضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان، وتجميد مساعداتها العسكرية والمالية لـ"جيش" الاحتلال الذي يتسبّب بهذه المعاناة ويواصل تنفيذ الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: "العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين"

قناة إسرائيلية تكشف عن "تهديد وجهته الإمارات" لواشنطن وتل أبيب

إسرائيل تفاوض لشراء الميناء المخصص لمساعات غزة بقبرص

بقرار من السيسي.. مصر تطلق قافلة برية ضخمة نحو غزة

جيش الاحتلال يتحقق من اغتيال مروان عيسى

نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1

فورين بوليسي: كيف أتقنت "إسرائيل" حرب المعلومات في غزة؟

الأخبار الرئيسية

73c6f372-3145-4795-801b-0b690a4c5b80

مخابرات "الشيوخ الأميركي": حماس قد تقاوم "إسرائيل" لسنوات

photo_2024-03-11_19-50-04

الاحتلال يغتال مقاوما في طولكرم

20240311083507

من هو القياديّ في القسام مروان عيسى؟

صفقة الأسرى: "إسرائيل" تتحدث عن "رسائل متفائلة" وتقرر استنفاد الضغوط السياسية

الجبهة الداخلية بغزة تصدر بيانا عن تقارير إسرائيلية حول اغتيال شخصيات رفيعة المستوى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية