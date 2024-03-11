مخابرات "الشيوخ الأميركي": حماس قد تقاوم "إسرائيل" لسنوات

واشنطن/سما/

أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي، مارك وارنر، في جلسة استماع لرؤساء أجهزة الاستخبارات الأميركية، اليوم الاثنين، أنّ توغل "إسرائيل" في قطاع غزة أودى بحياة ما يُقدّر بنحو 30 ألف فلسطيني.

ورأى وارنر أنّ "حرب إسرائيل ضد حماس أظهرت صعوبة استخدام القوة العسكرية وحدها للقضاء على جهة غير حكومية متجذرة في السكان المدنيين، وخاصة أنها بارعة جداً في استخدام الأنفاق تحت الأرض"، مؤكداً أنّ "حماس قد تقاوم لسنوات".

وعبّر وارنر عن قلقه من أنّ "سلوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحرب يهدّد بتقويض الدعم لـ"إسرائيل" على المدى الطويل، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأوضح أنّ "هذا الدعم الدولي كان أساسياً لأمن إسرائيل... وهذا يثير قلقاً كبيراً بالنسبة لي، حتى بالنسبة لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة".

والجدير بالذكر أنه تمّت مقاطعة الجلسة أثناء بدء كلمة مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، من قبل أحد المحتجّين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي هذه الجلسة في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتضييق حصاره على قطاع غزة، في اليوم الـ157 لعدوانه، وذلك بدعمٍ من الإدارة الأميركية التي تمدّه بالمساعدات والذخائر العسكرية، فيما تقوم بعمليات إنزال جوي للمساعدات للتعمية على جرائمه.