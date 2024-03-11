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الملكة رانيا: لا يمكن إنقاذ الناس من الجوع في غزة ليتم قصفهم

الإثنين 11 مارس 2024 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة رانيا: لا يمكن إنقاذ الناس من الجوع في غزة ليتم قصفهم



عمان/سما/

قالت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

وتحدثت العبد الله في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن عمليات الإنزال الجوي التي قام بها بلدها للمساعدات، والمعاناة الإنسانية داخل غزة.

وذكرت الملكة الرانيا، "لقد كان هذا قتل جماعي بطيء للأطفال، منذ خمسة أشهر. الأطفال الذين كانوا مزدهرين وبصحة جيدة منذ أشهر فقط يضيعون أمام والديهم".

وأضافت، "الآن المجاعة موت بطيء جدًا، وقاسٍ ومؤلم. تتقلص عضلاتك، ويتوقف جهاز المناعة لديك، وتتوقف أعضائك، تخيل أنك أحد الوالدين ومضطر إلى المرور بذلك، تشاهد طفلك يمر بذلك، ولست قادرًا على فعل أي شيء للمساعدة".

وأكدت الملكة الأردنية، "أن ما يحدث في غزة اليوم أمر مخز وشائن للغاية ويمكن التنبؤ به تمامًا لأنه كان متعمدًا".

وحول  عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأرن، قالت، "السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية أن علينا أن نفعل شيئًا. لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة الناس يتضورون جوعًا".

وأوضحت، "هكذا، بدأ الملك عبدالله، كما تعلمون، بتنظيم عمليات الإنزال الجوي هذه".

وتابعت، "لكن يجب أن أؤكد أن الحاجة أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه. كما هو الحال اليوم، هناك شاحنات، هناك أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع إذا فالجوع ليس كارثة طبيعية، هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان حسب التصميم".

ومضت الملكة قائلة، "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا مرة أخرى، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

و أعلن الجيش الأردني، تنفيذ سبع عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا.

وقال الجيش في بيان: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، 7 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة".

وأوضح، أن الإنزالات شملت عددا من المواقع شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة".

وشاركت في العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، و3 طائرات تابعة لمصر وفرنسا، وبلجيكا.

وارتفعت حصيلة شهداء المجاعة شمال غزة، بعد وفاة رضيعين جديدين في مستشفى كمال عدوان، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الصحي وتفاقم الكارثة الإنسانية، في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات وحصاره الخانق على غزة وشمال القطاع.

واستشهد رضيعان جديدان بسبب الجفاف الشديد وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 27 شهيدا بينهم 20 طفلا، تزامنا مع منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غزة.

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