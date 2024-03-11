13 غارة أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة غربي اليمن

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، مساء الاثنين، عن غارات أمريكية بريطانية جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع عدد غارات اليوم إلى 13.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة".

وأضافت القناة في خبر آخر أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة جديدة اليوم منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

وفي بيانات منفصلة، أعلنت الحوثي في وقت سابق الاثنين، استهداف محافظة الحديدة بسبع غارات أمريكية بريطانية، تركزت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، ومنطقة العرج في مديرية باجل.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات التي جاءت بعد هدوء ساد المحافظة طيلة أمس الأحد.

ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بشأن غارات اليوم على الحديدة.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.