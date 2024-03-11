"القسام" تستعرض راجمة صواريخ كبيرة وتهديها لشهداء الضفة (فيديو)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، مقطعا مصورا، لإعداد مقاتليها راجمة صواريخ، وإهدائها لعدد من الشهداء الضفة الغربية. وحملت الراجمة التي أهديت إلى الشهيدين خيري علقم وعدي التميمي، الذين نفذا عمليات في القدس المحتلة، قتل على إثرها عدد من جنود مستوطني الاحتلال، تاريخ السابع من الشهر الجاري.

ولا يعرف ما إذا أطلقت هذه الرشقة الصاروخية أم أنها تحت التجهيز، خاصة وأن الصواريخ بداخلها كبيرة الحجم، ولم يسجل إطلاق صواريخ خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتقاطع ظهور راجمة الصواريخ مع ما أعلنه الإعلام العبري أمس، من أن كتائب القسام، لا زالت تملك قدرات صاروخية قادرة على ضرب تل أبيب.