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نتنياهو يعترف بالخلاف الناشئ مع الولايات المتحدة بسبب تصرفاته في غزة

الإثنين 11 مارس 2024 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعترف بالخلاف الناشئ مع الولايات المتحدة بسبب تصرفاته في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب وواشنطن متفقتان حول الأهداف الرئيسية للعملية في قطاع غزة، لكن وجهات نظر السلطات الأمريكية والإسرائيلية تختلف في التفاصيل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن متفقون على الأهداف الرئيسية [لعملية إسرائيل في غزة]، ولكننا نختلف حول كيفية تحقيقها. وفي نهاية المطاف، يجب على إسرائيل أن تتخذ قرارات".


وأضاف أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإبطاء القتال في القطاع.

وتابع: "لن نتباطأ، نحن بحاجة إلى الاهتمام بأمن إسرائيل، وهذا يعني تدمير جيش الإرهابيين".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قضى على حوالي ثلاثة أرباع مقاتلي حركة "حماس" وأن النصر على هذه الحركة بات وشيكا.

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