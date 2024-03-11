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صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات (فيديو)

الإثنين 11 مارس 2024 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، أن صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن "صفارات إنذار الغارة الجوية انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع في مدينة إيلات الإسرائيلية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أطلق صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد بشكل خاطئ و بعد تشخيص خاطئ من تهديد محتمل".


وكانت آخر مرة انطلقت فيها صفارات الإنذار بالمدينة في 22 فبراير.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ157، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.

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