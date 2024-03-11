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35 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الإثنين 11 مارس 2024 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
35 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الزاهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في وقت سابق اليوم، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

#القدس

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