الجبهة الداخلية بغزة تصدر بيانا عن تقارير إسرائيلية حول اغتيال شخصيات رفيعة المستوى

غزة/سما/

حذرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة يوم الاثنين من إعلانات السلطات الإسرائيلية حول اغتيال شخصيات رفيعة المستوى في المقاومة، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الجبهة الداخلية في بيان: "يعلن العدو بين الفينة والأخرى عن اغتيال شخصيات رفيعة المستوى في المقاومة، محددا زمانا ومكانا، تاركا النتيجة للتشكيك".

وأكد البيان "ضرورة استقاء المعلومات التي تخص المقاومة من مصادرها الفلسطينية الرسمية، لا من إعلام العدو".

وأضافت الجبهة الداخلية: "يترك العدو الباب مفتوحا للتساؤلات لدى الجمهور، ويركز ضباط الشاباك ووحدات التجسس التنصت على هواتف أبناء شعبنا في القطاع حاليا: (هل تم اغتيال فلان؟ هل هو مصاب؟ أي بيوت استهدفها الجيش في ذاك الإعلان؟) وتساؤلات أخرى، كلها تصب في مصلحة الاحتلال".

كما ذكرت: "سبق للجيش أن أعلن عن اغتيال عدد من قادة المقاومة، وثبت كذب ذلك لاحقا، وصمت المقاومة هو لأسباب السلامة الأمنية، وللمقاومة منابرها الإعلامية المعروفة التي تنشر من خلالها أخبارها الرسمية وذات الصلة.. كن على قدر المسؤولية الشخصية من الوعي الأمني، ولا تساهم مع عدوك من حيث لا تدري".