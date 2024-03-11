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إعلام عبري: "إسرائيل" نقلت 70 يتيما من غزة إلى بيت لحم

الإثنين 11 مارس 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: "إسرائيل" نقلت 70 يتيما من غزة إلى بيت لحم



القدس المحتلة/سما/

أعلنت "إسرائيل"، مساء الاثنين، أنها سمحت بنقل أكثر من 70 يتيما من سكان قطاع غزة، إلى الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الأيتام الذين ينتمون لقرى الأطفال "SOS" في غزة نقلوا إلى قرية الأطفال في بيت لحم، ومن بينهم بالغين قد غادروا هذه القرى، وجاؤوا مرافقين للأطفال.

ووصفت القناة 12، أن نقل الأطفال جرى بالتنسيق ما بين الجيش الإسرائيلي، وما يسمى بالإدارة المدنية، في عملية "استثنائية"، استنفر خلالها قوات كبيرة من لغرض عملية النقل على طول المحور المروري من معبر طابا إلى طريق الأنفاق جنوب القدس، للسماح لحافلات الأيتام ومرافقيهم بالمرور بسلام إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن مجلس الوزراء السياسي الأمني"الكابينت" لم يتلق ​​أي تحديث بشأن هذه الخطوة، ولم يصدر قرارا بالموافقة عليها.

وأضافت، أن "هذه اللفتة الإنسانية غير العادية جاءت بناء على طلب السفارة الألمانية، وتمت على الرغم من أن حماس التي تسيطر على القطاع، غير مستعدة لتسمية حتى أسماء وأعداد المختطفين الأحياء".


وقال مسؤول كبير في مجلس الوزراء "إن ذلك يعد فضيحة وسلوكا غير أخلاقي تجاه المختطفين في غزة وعائلاتهم".

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