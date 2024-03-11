حزب الله ينفذ 8 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، موضحا أن ذلك "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وفي ما يأتي، بيانات صادرة عن "حزب الله" بخصوص عملياته وتوقيتها:

-عند الساعة 04:10 من عصر يوم الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسيه جديدة في موقع ‏المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏

- عند الساعة 04:00 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌

-عند الساعة 04:00 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مربض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.‌‏

- عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الاثنين تصدّى ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة ‏إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.‌‏

- عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‏

- عند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

- عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

- عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

و في السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "ان المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد غزة، ومصممة على ردع "إسرائيل" ‏وإرباكها ولن يؤثر فينا التهويل أو التهديد.

وأضاف في تصريح له: أن "حزب الله مستعد للرد دائماً، وإذا حصل أي توسع في العدوان فإن ‏المقاومة في جاهزية عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة."