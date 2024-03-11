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حزب الله ينفذ 8 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 11 مارس 2024 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينفذ 8 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، موضحا أن ذلك "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وفي ما يأتي، بيانات  صادرة عن "حزب الله" بخصوص عملياته وتوقيتها: 

-عند الساعة 04:10 من عصر يوم الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  ‌‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسيه جديدة في موقع ‏المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏ 

- عند الساعة 04:00 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌

-عند الساعة 04:00 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  مربض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.‌‏ 

- عند الساعة  04:00 من عصر يوم ‏الاثنين تصدّى ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة ‏إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.‌‏ 

- عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية   انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‏ 

- عند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏ 

- عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎ 

- عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏ 

و في السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "ان المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد غزة، ومصممة على ردع "إسرائيل" ‏وإرباكها ولن يؤثر فينا التهويل أو التهديد.

وأضاف في تصريح له: أن "حزب الله مستعد للرد دائماً، وإذا حصل أي توسع في العدوان فإن ‏المقاومة في جاهزية عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة."

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