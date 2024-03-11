حزب الله ينفذ 8 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، موضحا أن ذلك "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وفي ما يأتي، بيانات صادرة عن "حزب الله" بخصوص عملياته وتوقيتها:
-عند الساعة 04:10 من عصر يوم الاثنين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسيه جديدة في موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
- عند الساعة 04:00 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
-عند الساعة 04:00 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مربض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
- عند الساعة 04:00 من عصر يوم الاثنين تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.
- عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الاثنين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.
- عند الساعة 11:45 من صباح يوم الاثنين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
- عند الساعة 10:25 من صباح يوم الاثنين شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها بدقة.
- عند الساعة 10:25 من صباح يوم الاثنين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
و في السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "ان المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد غزة، ومصممة على ردع "إسرائيل" وإرباكها ولن يؤثر فينا التهويل أو التهديد.
وأضاف في تصريح له: أن "حزب الله مستعد للرد دائماً، وإذا حصل أي توسع في العدوان فإن المقاومة في جاهزية عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة."