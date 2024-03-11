"كان": المغرب ينضم إلى عمليات إنزال المساعدات جواً في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المغرب سينضم إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته الإذاعة، فإنه في إطار المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها دول عدة، فإن سلاح الجو الملكي في المغرب سيبدأ اليوم بإنزال مساعدات غذائية في شمال القطاع.

وأضافت الإذاعة أن 6 طائرات نقل من نوع "هيركوليس" محمّلة بالمساعدات انطلقت اليوم من المغرب باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب، حيث ستحط هناك من أجل التزود بالوقود، وبعد ذلك في حال لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة، ستنطلق نحو إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وبهذا ينضم المغرب إلى عدد من الدول التي بدأت عملية الإنزال في الأيام الأخيرة على وجه التحديد، ومن بينها الأردن، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا.

وبحسب الإذاعة، فإن العملية المغربية تأتي بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس، وبالتنسيق مع إسرائيل، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

يذكر أن المغرب والاحتلال الإسرائيلي وقعا اتفاقيات دبلوماسية كجزء من اتفاقيات التطبيع، كما ترتبط إسرائيل أيضاً بصفقات أمنية مع المغرب، وفق الإذاعة نفسها.



وتواجه عمليات إنزال المساعدات جواً لأهالي غزة الانتقادات، إذ أكد عاملون في مجال الإغاثة أن هذه العملية "طريقة مكلفة وغير فعالة لإيصال المساعدات إلى السكان، وأن الشحنات التي يتم نقلها الآن غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص محاصرين داخل قطاع غزة، خصوصاً أن حمولة الطائرة لا تتعدى حمولة شاحنة واحدة من آلاف الشاحنات المكدسة عند معبر رفح البري".

والجمعة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على مدينة غزة، من دون أن تفتح مظلاتها بشكل سليم.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات "بشكل فوري وعاجل منعاً لتعمُّق المجاعة في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة والشمال".

وجدّد تأكيده أن "عمليات إنزال المساعدات بهذا الشكل تأخذ صفة الاستعراضية والدعائية أكثر من الإنسانية والآدمية والخدمية".