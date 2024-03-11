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الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

الإثنين 11 مارس 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط.

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط".

وأوضح مسؤول حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس، أن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

#الاحتلال

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