غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم

نيويورك/سما/

في بيان مكتوب ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام الصحافة المعتمدة ناشد جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسودان احتراما لشهر رمضان.

وجاء في البيان: “يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك – وهي الفترة التي يعيشها المسلمون في جميع أنحاء العالم يحتفلون وينشرون قيم السلام والمصالحة والتسامح والتكافل. لكن رغم دخول شهر رمضان، ما زال القتل والتفجير وسفك الدماء مستمرا في غزة. لقد دخلنا مؤخرًا الشهر السادس منذ هجمات حماس الإرهابية في إسرائيل، وبدء العدوان الإسرائيلي الكارثي على غزة. اليوم أوجه التماسا قويا لتكريم روح رمضان من خلال إسكات البنادق بسرعة وإزالة كافة العقبات لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة والمطلوبة على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، وبروح الرحمة الرمضانية، أدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.

وأضاف الأمين العام في بيانه قائلا: “إن عيون العالم تراقب. وعيون التاريخ تراقب. لا نستطيع أن ننظر بعيدا. وعلينا أن نعمل على تجنب المزيد من الوفيات التي يمكن تجنب سقوطها. لقد شهدنا شهرًا بعد شهر من قتل المدنيين وتدميرهم على مستوى غير مسبوق طوال السنوات التي قضيتها كأمين عام. وفي الوقت نفسه، فإن المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة تأتي بكميات ضئيلة – إن كانت تصل أصلا”.

وتابع: “إن القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها والتهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى الهاوية ودائرة أعمق من الجحيم. على مدى أشهر، دعا العديد من القادة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. تلك النداءات الأكثر إلحاحاً جاءت من عائلات ضحايا الحرب. ولن أنسى أبدًا لقاءاتي معهم، وقد وقفوا عند هذه المنصة وخاطبوكم – متحدين بشجاعة ملحوظة وألم عميق. عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين شاركوهم العذاب والمعاناة – وتوسلت من أجل الإفراج الفوري عن أحبائهم. والعائلات الفلسطينية التي شاركت الاستماع إلى شهاداتهم المؤلمة حيث قُتل أعضاء من عائلاتهم في القصف الإسرائيلي – وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار. وكما قال أحد أفراد هذه الأسر: “نحن لسنا هنا لاستقبال التعازي. نحن لسنا هنا للاعتذار. نحن هنا لاتخاذ إجراءات فورية. فهل نطلب الكثير؟ وعلينا أن نسمع ونستمع لتلك الأصوات. فالمدنيون اليائسون يسعون إلى التحرك – والتحرك الفوري”.

كما جدد الأمين العام في بيانه الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان. “القتال هناك يجب أن ينتهي من أجل الشعب السوداني الذي يواجه الجوع، والأهوال والصعوبات التي لا توصف”.

واختتم بيانه قائلا: “في غزة والسودان وغيرهما، حان وقت السلام، إنني أدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى القيام بكل شيء واستخدام قدراتهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتًا للتعاطف والعمل والسلام. دعونا لا ننسى أنه بعد شهر رمضان، سيحتفل المسيحيون قريبًا بعيد الفصح وسيحتفل اليهود بعيد الفصح كذلك في شهر أبريل. لقد حان الوقت لإنهاء المعاناة الرهيبة. الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.