  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صورة: "الغارديان" تنشر رسما كاريكاتيريا لرمضان في غزة

الإثنين 11 مارس 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "الغارديان" تنشر رسما كاريكاتيريا لرمضان في غزة



لندن/سما/

خصصت صحيفة "الغارديان" البريطانية زاوية "كاريكاتير الرأي" للفنانة التشكيلية إيللا بارون، بعنوان "رمضان في غزة".

والرسمة جاءت بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم في بريطانيا والذي يتم اختياره ليكون يوم الأحد الذي يسبق بثلاثة أسابيع عيد الفصح.

ويظهر في الرسم قطاع غزة ممثلا بخلفية من الدمار الشامل، تتوسطه أم تحمل طفلها بيدها اليسرى، فيما ترفع بيمناها قنديل رمضان وهو يزيل العتمة عن هلال رمضان.

وتصف بارون نفسها بأنها فنانة الكارتون والنقد الساخر قائلة: "أستنطق السرديات المرئية برسومات داكنة شائكة ومفصلة، تشي بالنقد الاجتماعي والهجاء".

وسبق لبارون أن قدمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة". وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقي عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.

#الغارديان #رمضان #غزة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: "العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين"

محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

إسرائيل تفاوض لشراء الميناء المخصص لمساعات غزة بقبرص

وزير إسرائيلي يحدد وجهة النازحين في رفح قبل تنفيذ العملية العسكرية

غالانت من أمام شواطىء غزة: الممر البحري سيساعد على "انهيار حكم حماس"

الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1

الأخبار الرئيسية

غوتيريش: هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى الهاوية ودائرة أعمق من الجحيم

65ef0b4142360467ba72b8c5

بقرار من السيسي.. مصر تطلق قافلة برية ضخمة نحو فلسطين

قناة إسرائيلية تكشف عن "تهديد وجهته الإمارات" لواشنطن وتل أبيب

نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1

نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: طريق غزة البحري كان فكرة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية