  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعتزم إصدار قرار "معاكس" لقرار الجيش بحق ضابط تسبب في مقتل 12 رهينة

الإثنين 11 مارس 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعتزم إصدار قرار "معاكس" لقرار الجيش بحق ضابط تسبب في مقتل 12 رهينة



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خلفية قراره التأنيبي بحق قائد فرقة غزة، الذي ارتكب خطأين عسكريين في الحرب، وفق الإعلام الإسرائيلي.


واعتبر بن غفير أن قرار هرتسي هاليفي رئيس الأركان، بحق العميد باراك حيرام مخجل.

يأتي ذلك، بعدما أفاد موقع "واينت" بأن باراك حيرام الضابط الذي يرجح أن يتخلى عن قيادة فرقة غزة بسبب قصف منزل في باري يوم 7 أكتوبر، تلقى مذكرة تأنيبية من قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تفجير جامعة بغزة.

وقال موقع "واينت" إن "حيرام أمر بتفجير جامعة الإسراء في منطقة مدينة غزة منذ شهرين، من تلقاء نفسه ولم ينقل قراره عبر القنوات المعتادة، أي أنه لم يبلغ القائد العام بقراره أولا، فيما تشير تحقيقات أخرى إلى أن حيرام، هو الذي أمر بقصف منزل باسي كوهين في كيبوتس باري، وهو الحدث الذي انتهى بمقتل 12 رهينة وعشرات المسلحين الفلسطينيين الذين تحصنوا في المنزل عقب هجوم 7 أكتوبر.

وقال بن غفير إن "العميد باراك حيرام هو بطل وقائد نحتاج إلى المزيد من أمثاله في جيش الدفاع الإسرائيلي. إن قرار رئيس الأركان بإعطائه تعليقا قياديا (تأنبيا) بينما يخاطر بحياته في غزة هو قرار شائن. لقد حان الوقت لكي لا تشعر قيادتنا العسكرية بالذعر أو الخجل من الضغوط الدولية".

وأضاف أن قرار هاليفي "سيحد من قدرة قادة الجيش الإسرائيلي الأبطال على اتخاذ قرارات شجاعة في الوقت الحقيقي".

من جهة أخرى، أفادت القناة 12، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين حيرام سكرتيرا عسكريا خاصا به.

وكشف موقع "واينت" بوقت سابق أن هاليفي تحدث مع حيرام الذي أبدى تفهما، حيث يبدو أنه سيتخلى عن منصب قائد فرقة غزة لصالح منصب آخر في القيادة، في ظل اعتراض أهالي قتلى كيبوتس باري.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تعلن أول أيام شهر رمضان 2024

نتنياهو: "العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين"

محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

إسرائيل تفاوض لشراء الميناء المخصص لمساعات غزة بقبرص

وزير إسرائيلي يحدد وجهة النازحين في رفح قبل تنفيذ العملية العسكرية

غالانت من أمام شواطىء غزة: الممر البحري سيساعد على "انهيار حكم حماس"

الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

الأخبار الرئيسية

قناة إسرائيلية تكشف عن "تهديد وجهته الإمارات" لواشنطن وتل أبيب

نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1

نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: طريق غزة البحري كان فكرة نتنياهو

بايدن

بايدن: سنواصل العمل لتحقيق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع

ساعات غزة بقبرص

إسرائيل تفاوض لشراء الميناء المخصص لمساعات غزة بقبرص

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية