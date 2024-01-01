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نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1

الإثنين 11 مارس 2024 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: قضينا على رقم 4 في حماس.. ويتوعد البقية 3 و2 و1



القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المستحيل القضاء على جزء فقط من حركة حماس، مشيرا إلى أن الحركة في هذه الحالة سوف تعيد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى.

ولفت نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "الهجوم على رفح سيكون خطا أحمر".

وأردف نتنياهو أن "هناك اتفاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن أهداف الحرب وأمورها الأساسية - لكن الأطراف تختلف حول كيفية تحقيقها".

وتابع في اللقاء مع صحفيي القناة، أن الامتناع عن اتخاذ إجراء في المدينة سيكون بمثابة قرار بعدم التقدم في العاصمة الألمانية برلين في أواخر الحرب العالمية الثانية، مؤكدا: "لا يمكنك القضاء على ثلثي حماس فقط. يجب القضاء على كل هذا، وإلا فإنها ستعود وتسيطر على القطاع بأكمله".

وقال نتنياهو لاحقا خارج المقابلة: "نحن على الطريق إلى النصر الكامل. على الطريق إلى هذا النصر، قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق. كلهم  فانون، وسوف نصل إليهم كلهم"، دون أن يكشف عن الشخص المقصود برقم 4.

تجدر الإشارة إلى أن التحليلات بمن يقصد نتنياهو برقم 4 تتباين، فبينما يقول البعض انه يقصد العاروري، هناك انباء تداولتها وسائل اعلام إسرائيلية عن اغتيال نائب محمد ضيف قائد الجناح العسكري لكتائب القسام مروان عيسى.

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