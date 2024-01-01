4 دول عربية يبدأ صيامها الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت 17 دولة عربية اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت 4 دول من بينها الأردن يوم غد الثلاثاء، أول أيام الشهر الفضيل.



وأكدت كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، رؤية هلال شهر رمضان وبداية الشهر اليوم الإثنين، فيما حددت مصر ولبنان وفلسطين بحسب بيانات الإفتاء التابعة لكل دولة، اليوم الإثنين.



كما أعلنت السودان والعراق وسوريا والجزائر وتونس وجيبوتي وموريتانيا والصومال، أن اليوم الإثنين هو أول أيام رمضان.



من جانبها، أعلنت الأردن والمغرب وليبيا وسلطنة عمان أن غدا الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل؛ بسبب تعذر رؤية الهلال.