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استشهاد طفلين بغزة بسبب المجاعة ما يرفع الحصيلة إلى 27

الإثنين 11 مارس 2024 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفلين بغزة بسبب المجاعة ما يرفع الحصيلة إلى 27



غزة / سما /

أعلنت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، اليوم الإثنين، وفاة طفلين بسبب المجاعة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 27 مواطنا.

وقالت المصادر، إن طفلين توفيا نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع بات في كل مكان بقطاع غزة، وذكرت -عبر حسابها على منصة إكس- أن الوضع في شمالي القطاع مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31112 شهيدا و72760 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

#غزة #المجاعة #سوء التغذية

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