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الخارجية: إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وتراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة

الإثنين 11 مارس 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وتراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد شعبنا وتدمير البنية التحتية لوجوده الوطني والإنساني على أرض دولة فلسطين كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في ترجمة القرار الأممي 2720 إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان، وقبل أن يفقد المجتمع الدولي ومؤسساته ما تبقى لها من مصداقية في حراسة القانون الدولي والانتصار له وضمان تنفيذه.

#وزارة الخارجية #التطبيع #الإبادة

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