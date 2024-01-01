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بايدن: سنواصل العمل لتحقيق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع

الإثنين 11 مارس 2024 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: سنواصل العمل لتحقيق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع



واشنطن / سما /

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يضغط على إسرائيل لتوسيع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر" و"يصر على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتلقي المزيد من المساعدات لمزيد من المواطنين".

وفي بيان خاص بمناسبة شهر رمضان، كتب الرئيس أن "الحرب في غزة تسببت في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. ويحتاج الكثيرون بشكل عاجل إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. وستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل وقف فوري ودائم لاطلاق النار لمدة ستة أسابيع، على الأقل في إطار صفقة إطلاق سراح الأسرى.

#بايدن

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