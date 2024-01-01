جيش الاحتلال يقرر نشر 15 الف جندي في الضفة في شهر رمضان

الضفة المحتلة / سما /

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك استعدادات غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لشهر رمضان المبارك.

وأضافت ان الجيش سينشر في الضفة 24 كتيبة و20 سرية ووحدتين خاصتين، بالإضافة إلى 5000 جندي احتياط من مستوطنات الضفة، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف جندي سيعملون في الضفة.

ومنذ شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت التوترات في الضفة الغربية حيث كثّف عملياته العسكرية وزاد اقتحاماته ودهمه للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر فلسطينية رسمية.