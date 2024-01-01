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فيديو.. المخرج البريطاني جوناثان غليزر يدين قصف غزة في خطاب فوزه بالأوسكار

الإثنين 11 مارس 2024 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المخرج البريطاني جوناثان غليزر يدين قصف غزة في خطاب فوزه بالأوسكار



وكالات / سما /

أدان المخرج البريطاني جوناثان غليزر الهجمات المستمرة على قطاع غزة، وذلك في خطاب فوزه بالأوسكار عن فيلمه بشأن ما حدث خلال الهولوكوست.

وذكرت وكالة “بي ايه ميديا” البريطانية أن فيلم “زون أوف أنتريست” ( منطقة الاهتمام) فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وتدور قصة الفيلم حول أسرة تعيش في منزل وحديقة بالقرب من معسكر اعتقال، ويقوم ببطولته الممثل الألماني كريستيان فريدل، حيث يجسد دور قائد معسكر أوشفيتز رودولف هوس، وتلعب ساندرا هولر دور زوجته هيدفيج.

 

 

 

ويعد هوس من أقدم ضباط النازية، الذي يعرف بصورة كبيرة أنه واحد من مخططي عمليات الإبادة الجماعية خلال الهولوكوست.

وتدور معظم أحداث الفيلم حول ملل الحياة الأسرية، ولا يظهر مطلقاً داخل المعسكر، في حين تشير الأصوات في الخلفية والدخان المتصاعد إلى الفظائع التي تحدث داخل المعسكر.

وبدا غليزر مرتعشاً أثناء قبوله الجائزة، وهو يقرأ خطاب فوزه، وقال: “جميع خياراتنا تم اتخاذها لتواجهنا في الحاضر. ولا نقول اُنظروا ماذا فعلوا حين ذاك، ولكن اُنظروا إلى ما نفعله الآن”.

وأضاف: “الآن نحن نقف هنا بصفتنا رجالاً يدحضون يهوديتهم، واختطاف احتلال للهولوكوست ما أدى لاندلاع صراع للكثير من الأبرياء”.

وأضاف: “سواء كانوا ضحايا هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في إسرائيل، أو الهجوم المستمر في غزة، جميعهم ضحايا هذا التخلي عن الإنسانية. كيف نقاوم ذلك؟”.

#جوناثان غليزر #الأوسكار

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