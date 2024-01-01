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وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات واسعة بالضفة بأول أيام رمضان

الإثنين 11 مارس 2024 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات واسعة بالضفة بأول أيام رمضان



غزة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في أول أيام شهر رمضان في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من مدخلها الغربي بعدد كبير من الأليات العسكرية بينها جرافتان من طراز D9، وشرعت بعمليات تجريف للشوارع وتدمير البنية التحتية في منطقة دوار العليمي، وأعادت قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية عند دوار الشهيد سيف أبو لبدة شرقي المدينة.

وتعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار كثيف على الطريق الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس خلال اقتحام المدينة، فيما فجر مقاومون عبوة ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وتوجهت نحو مخيم بلاطة، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وقالت كتيبة شهداء الأقصى: "نخوض اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة ونتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بمحور حارة الدمج".

ونفذت جرافة عسكرية مرافقة لقوات الاحتلال عمليات تجريف عند مدخل المخيم، بحجة إزالة العوائق الصخرية التي يضعها المقاومون لعرقلة اقتحام المخيم، وألحقت أضرارا ودمارا كبيرا بممتلكات المواطنين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص، وألقوا باتجاهها عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع.

وأوردت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة، وتلقى العلاج ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال أسامة نواف نجم من منزله في بلدة قبلان جنوب نابلس، كما اعتقلت الشاب معتصم القنة من مخيم بلاطة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد سعيد حماد بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في حي البالوع بمدينة البيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال جعفر نعيم مسك بعد مداهمة منزله في منطقة جبل الرحمة، بينما في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وداهمت عدة منازل

#اعتقالات #رمضان

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