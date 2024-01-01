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الطقس: صافيا ولطيفا

الإثنين 11 مارس 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: صافيا ولطيفا



غزة / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، صافيًا بوجه عام ولطيفًا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وربيعيًا ولطيفًا ومعتدلًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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