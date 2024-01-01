واشنطن: لا نتوقع اجتياح رفح في المستقبل القريب

غزة / سما /

قالت واشنطن اليوم الاثنين، إنها لا تتوقع أن تبدأ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في المستقبل القريب.

وكان صرح بايدن أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيكون خطاً أحمر بالنسبة لإدارته، وأوضح أنه "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر".

وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الاجتياح البري لرفح، يحاول جيش الاحتلال أن يفهم كيف ستؤثر كلماته على استمرار العمليات في قطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أنه سيكون من الصعب على إسرائيل تمديد المناورة إلى رفح خلال شهر رمضان.

ورفح محل اهتمام وقلق دوليين، مع إصرار اسرائيل على اجتياحها عسكريا حيث تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.