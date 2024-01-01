157 يوما للحرب على غزة.. الجوع يضرب القطاع مع بداية رمضان

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 157 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31045 شهيدا و72654 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وبدأ شهر رمضان في قطاع غزة وسط انتشار الجوع في شمال القطاع وعدم قدرة الناس على الحصول على طعامي الإفطار والسحور.



وسط القطاع

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مخيمات المنطقة الوسطى سيما مخيم النصيرات.

وادّت الغارات على الوسطى لاستشهاد 37 مواطنا واصابة اكثر من 100 خلال 24 ساعة الاخيرة.

ودمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة النجار بمخيم النصيرات ما ادى لاستشهاد 4 مواطنين.



جنوب القطاع

وادّت غارة اسرائيلية على منزل بمدينة رفح إلى استشهاد 3 مواطنين بعد وقت قصير من قصف ارض زراعية قرب الحدود.

واستمرت دبابات الاحتلال بتفجير عدد من منازل المواطنين بخان يونس جنوب قطاع غزة.



غزة والشمال

واستشهد 16 مواطنا واصيب عدد آخر في قصف استهدف منزل عائلة ابو شمالة قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وادّت غارة اسرائيلية على محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا إلى استشهاد عشرة مواطنين في حين استشهد ثمانية اخرين في قصف استهدف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.