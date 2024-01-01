  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: "العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين"

الإثنين 11 مارس 2024 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" إن "العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد تنتهي خلال شهر أو شهرين".

وذكر نتنياهو: "لقد دمرنا ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية، ونحن قريبون من نهاية الجزء الأخير من القتال".

وأضاف: "لن يستغرق ذلك أكثر من شهرين.. ربما ستة أسابيع، أو ربما أربعة".

وأوضح نتنياهو أيضا أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان إلا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين". مشيرا إلى أنه "لم يتحقق حتى الآن انفراجا واضحا في المفاوضات".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن إسرائيل "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".


هذا وطالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز البيت الأبيض بالتوقف عن إرسال مساعدات عسكرية غير مشروطة إلى إسرائيل، واصفا الحرب في غزة بأنها "أزمة غير مسبوقة".

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصرفاته فيما يتعلق بغزة، يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها، مما يحول العالم كله ضد تل أبيب.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ156، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة تعلن عن موعد شهر رمضان 2024

السعودية تعلن أول أيام شهر رمضان 2024

محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

مصدر أمني في المقاومة: محاولة "إسرائيل" التواصل مع المخاتير بغزة خيانة لن نسمح بها

مخاوف في تل أبيب من ضرر كبير سيطال "إسرائيل" بعد خطوة فلسطينية "معقدة"

موقع عبري يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

"سقوط حر".. "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: "إسرائيل" دمّرت ثلث شبكة أنفاق حماس فقط

رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة

7a3fe3f6e6

"واشنطن بوست": المسجد الأقصى يستقبل رمضان في أجواء من الخوف والترقب وعدم اليقين

هنية يؤكد تمسك حماس بخمسة مبادئ لعقد أي صفقة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية