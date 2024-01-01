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الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

الأحد 10 مارس 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة



القدس المحتلة/سما/

دخلت أجهزة الأمن الإسرائيلية في حالة من التأهب القصوى، استنفر بموجبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، في ظل التحذيرات من "تدهور أمني قد تصعب السيطرة عليه".

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تقرر زيادة كبيرة في عدد القوات الإسرائيلية المنشرة ميدانيا في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تعزيز القوات الشرطية للاحتلال المنتشرة في القدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه مقارنة مع 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي تنتشر حاليا في قطاع غزة، نشر جيش الاحتلال نحو 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وقرر كذلك تعزيز "فرق الاستنفار" (الفرق المتأهبة) وهي ميليشيات مدنية تنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية.

كما نفذت شرطة الاحتلال في القدس، عمليات اعتقال استهدف نحو 20 مقدسيا بزعم الاشتباه بإقدامهم على "التحريض على الإرهاب"، بعد مشاركتهم مقاطع فيديو وثّقت جوانب من هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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