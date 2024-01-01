تل أبيب: عائلات المحتجزين بغزة تطالب بصفقة تبادل مع حماس

تل أبيب/سما/

تظاهر عشرات الأشخاص من عائلات المحتجزين في قطاع غزة، الأحد، أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن "العشرات من عائلات الأسرى تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع في منطقة الكرياه وسط تل أبيب".

وذكرت أنهم "طالبوا بلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب في حكومة الطوارئ، لمطالبتهم بشكل مباشر بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".

وحسب الهيئة، "قالت العائلات إن لا أحد يتحدث معهم ويبلغهم بآخر المستجدات بشأن تطورات صفقة التبادل".

ويتظاهر الإسرائيليون، بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".