  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سيناتور أمريكي: لا مزيد من الأموال لآلة حرب نتنياهو لقتل الأطفال الفلسطينيين

الأحد 10 مارس 2024 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: لا مزيد من الأموال لآلة حرب نتنياهو لقتل الأطفال الفلسطينيين



واشنطن/سما/

طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (جمهوري عن ولاية فيرمونت) البيت الأبيض بالتوقف عن إرسال مساعدات عسكرية غير مشروطة إلى إسرائيل، واصفا الحرب في غزة بأنها "أزمة غير مسبوقة".

وقال بيرني ساندرز "الأمر لا يقتصر على أن 30 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، قد قتلوا بالفعل.. إننا ننظر إلى احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال جوعا حتى الموت".


ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في القطاع المحاصر، فيما يموت آخرون من الجوع.

وأفاد ساندرز يوم الأحد خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون متواطئة في هذه المذبحة الجماعية للأطفال". 

وأردف قائلا "إن الإدارة لا تستطيع أن تستجدي نتنياهو، عليك أن تقول له إذا كنت تريد أي أموال عليك أن تغير سياستك، اسمح للشاحنات بالدخول لإطعام الأطفال".

ودعا ساندرز الذي لا يزال يصر أيضا على ضرورة تدمير حماس، بايدن إلى تطبيق قانون المساعدة الخارجية الذي ينص على أن الولايات المتحدة لن ترسل مساعدات إلى أي دولة تمنع أو تقيد تدفق المساعدات الإنسانية الأمريكية، مشيرا إلى أنه "اتضح أن إسرائيل تنتهك القانون وأن وقف المساعدات الإنسانية الأمريكية يعد انتهاكا للقانون".

وصرح ساندرز: "لا مزيد من الأموال لآلة حرب نتنياهو لقتل الأطفال الفلسطينيين".

وعلى الرغم من ضغوطه المتزايدة على الإدارة، دعا ساندرز أنصاره إلى دعم بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث من المرجح أن يواجه الرئيس مباراة انتخابية ثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة تعلن عن موعد شهر رمضان 2024

السعودية تعلن أول أيام شهر رمضان 2024

محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

مصدر أمني في المقاومة: محاولة "إسرائيل" التواصل مع المخاتير بغزة خيانة لن نسمح بها

مخاوف في تل أبيب من ضرر كبير سيطال "إسرائيل" بعد خطوة فلسطينية "معقدة"

موقع عبري يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

ما يحاول الموساد ترويجه غير صحيح.. صحيفة عبرية: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

الأخبار الرئيسية

الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: "إسرائيل" دمّرت ثلث شبكة أنفاق حماس فقط

رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة

7a3fe3f6e6

"واشنطن بوست": المسجد الأقصى يستقبل رمضان في أجواء من الخوف والترقب وعدم اليقين

هنية يؤكد تمسك حماس بخمسة مبادئ لعقد أي صفقة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية