سيناتور أمريكي: لا مزيد من الأموال لآلة حرب نتنياهو لقتل الأطفال الفلسطينيين

واشنطن/سما/

طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (جمهوري عن ولاية فيرمونت) البيت الأبيض بالتوقف عن إرسال مساعدات عسكرية غير مشروطة إلى إسرائيل، واصفا الحرب في غزة بأنها "أزمة غير مسبوقة".

وقال بيرني ساندرز "الأمر لا يقتصر على أن 30 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، قد قتلوا بالفعل.. إننا ننظر إلى احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال جوعا حتى الموت".



ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في القطاع المحاصر، فيما يموت آخرون من الجوع.

وأفاد ساندرز يوم الأحد خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون متواطئة في هذه المذبحة الجماعية للأطفال".

وأردف قائلا "إن الإدارة لا تستطيع أن تستجدي نتنياهو، عليك أن تقول له إذا كنت تريد أي أموال عليك أن تغير سياستك، اسمح للشاحنات بالدخول لإطعام الأطفال".

ودعا ساندرز الذي لا يزال يصر أيضا على ضرورة تدمير حماس، بايدن إلى تطبيق قانون المساعدة الخارجية الذي ينص على أن الولايات المتحدة لن ترسل مساعدات إلى أي دولة تمنع أو تقيد تدفق المساعدات الإنسانية الأمريكية، مشيرا إلى أنه "اتضح أن إسرائيل تنتهك القانون وأن وقف المساعدات الإنسانية الأمريكية يعد انتهاكا للقانون".

وصرح ساندرز: "لا مزيد من الأموال لآلة حرب نتنياهو لقتل الأطفال الفلسطينيين".

وعلى الرغم من ضغوطه المتزايدة على الإدارة، دعا ساندرز أنصاره إلى دعم بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث من المرجح أن يواجه الرئيس مباراة انتخابية ثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.