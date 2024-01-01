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الاحتلال يعيق وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى

الأحد 10 مارس 2024 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/،

 أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه.

وأضافوا أن الاحتلال فرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

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