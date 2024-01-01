ملك الأردن يدعو لأهل غزة

عمان/سما/

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، لأهل غزة بأن "يرفع الله الظلم عنهم ويخفف من معاناتهم"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، كتب العاهل الأردني: "الحمد لله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

وأضاف "اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة وارفع الظلم عنهم".

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن مفتي عام الأردن أحمد الحسنات، أن الاثنين، المتمم لشهر شعبان بعد تعذر رؤية الهلال، والثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".