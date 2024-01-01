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لأهل غزة.. سفينة مساعدات تركية جديدة تصل مصر

الأحد 10 مارس 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأهل غزة.. سفينة مساعدات تركية جديدة تصل مصر



أنقرة/سما/

وصلت إلى ميناء العريش المصري، سفينة سابعة تابعة للهلال الأحمر التركي تقل مساعدات إنسانية لأهل قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر التركي في بيان إن سفينة الخير السابعة والأكبر بين سفن المساعدات المرسلة إلى غزة وصلت الأحد إلى ميناء العريش في مصر.

وشاركت رئيسة الجمعية فاطمة مريج يلماز، في استقبال السفينة مع عدد من المسؤولين للإشراف على تحميل المساعدات للشاحنات من أجل نقلها إلى غزة.

وبعد رسو السفينة في الميناء المصري، بدأت فرق الهلال الأحمر بتحميل المساعدات إلى الشاحنات التي ستتوجه إلى غزة لاحقا عبر معبر رفح الحدودي.

وتحمل السفينة التركية على متنها 2737 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والملابس والخيم ومستلزمات التنظيف والأغطية والمعدات الطبية.

وتنسق فرق الهلال الأحمر التركي مع نظيرتيها المصرية والفلسطينية في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بطرق سريعة.

وبالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية، تواصل فرق الهلال الأحمر التركي تقديم الوجبات الساخنة إلى 5 آلاف شخص يوميًا في مدينة رفح التابعة لغزة.

واعتبارا من اليوم، سيتم توزيع الوجبات لسكان المنطقة في الإفطار والسحور.

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