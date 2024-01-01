  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال الجثث مستمر في خانيونس

الأحد 10 مارس 2024 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال الجثث مستمر في خانيونس



خانيونس/سما/

انتشلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، العديد من جثامين فلسطينيين قتلتهم قوات إسرائيلية في منطقة البلد، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي طرقات منطقة البلد، ينتشر فريق الهلال الأحمر الفلسطيني للبحث عن جثث فلسطينيين قتلوا خلال الأيام الماضية، بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق.

وخلال الأيام الماضية، نجحت طواقم الهلال الأحمر في الوصول إلى مناطق منكوبة لإخراج بعض الجثث من الطرقات والمنازل المدمرة (لم يذكر عددهم).

ومع ذلك، واجهت الطواقم صعوبة كبيرة في إخلاء الجثث من تحت الأنقاض التي تتطلب معدات ثقيلة، مما يعيق جهودهم.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر ، أن الجثث التي تم انتشالها من بين الركام والطرقات، يظهر عليها في كثير من الحالات آثار التحلل على أجسادها.

وأثناء قيامهم بمهام انتشال الجثث، قال أحد أفراد الطاقم للأناضول، "نسعى جاهدين لإخلاء الجثث من البيوت والطرقات المدمرة في وسط خانيونس".

وأضاف: "بدأنا بالتجوّل في الطرقات وبين المنازل لإخراج الجثث، وتمكنا من إخراج العديد منها، وما زلنا نعمل على إخلاء المزيد، إلا أن الوصول إليها يشكل تحديًا بسبب نقص المعدات لدينا".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ثقيلة لرفع الركام من المنازل وإخراج الجثامين.

وفي بيانات سابقة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وعلى الطرقات، حيث تمنع إسرائيل طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

الأناضول

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة تعلن عن موعد شهر رمضان 2024

السعودية تعلن أول أيام شهر رمضان 2024

محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

مصدر أمني في المقاومة: محاولة "إسرائيل" التواصل مع المخاتير بغزة خيانة لن نسمح بها

مخاوف في تل أبيب من ضرر كبير سيطال "إسرائيل" بعد خطوة فلسطينية "معقدة"

موقع عبري يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

ما يحاول الموساد ترويجه غير صحيح.. صحيفة عبرية: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

الأخبار الرئيسية

الاحتلال ينشر في الضفة ضعف قواته في غزة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: "إسرائيل" دمّرت ثلث شبكة أنفاق حماس فقط

رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة

7a3fe3f6e6

"واشنطن بوست": المسجد الأقصى يستقبل رمضان في أجواء من الخوف والترقب وعدم اليقين

هنية يؤكد تمسك حماس بخمسة مبادئ لعقد أي صفقة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية