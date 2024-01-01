الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال الجثث مستمر في خانيونس

خانيونس/سما/

انتشلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، العديد من جثامين فلسطينيين قتلتهم قوات إسرائيلية في منطقة البلد، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي طرقات منطقة البلد، ينتشر فريق الهلال الأحمر الفلسطيني للبحث عن جثث فلسطينيين قتلوا خلال الأيام الماضية، بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق.

وخلال الأيام الماضية، نجحت طواقم الهلال الأحمر في الوصول إلى مناطق منكوبة لإخراج بعض الجثث من الطرقات والمنازل المدمرة (لم يذكر عددهم).

ومع ذلك، واجهت الطواقم صعوبة كبيرة في إخلاء الجثث من تحت الأنقاض التي تتطلب معدات ثقيلة، مما يعيق جهودهم.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر ، أن الجثث التي تم انتشالها من بين الركام والطرقات، يظهر عليها في كثير من الحالات آثار التحلل على أجسادها.

وأثناء قيامهم بمهام انتشال الجثث، قال أحد أفراد الطاقم للأناضول، "نسعى جاهدين لإخلاء الجثث من البيوت والطرقات المدمرة في وسط خانيونس".

وأضاف: "بدأنا بالتجوّل في الطرقات وبين المنازل لإخراج الجثث، وتمكنا من إخراج العديد منها، وما زلنا نعمل على إخلاء المزيد، إلا أن الوصول إليها يشكل تحديًا بسبب نقص المعدات لدينا".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ثقيلة لرفع الركام من المنازل وإخراج الجثامين.

وفي بيانات سابقة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وعلى الطرقات، حيث تمنع إسرائيل طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

الأناضول