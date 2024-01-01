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مصر تجري اتصالات مع حماس و"إسرائيل" بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأحد 10 مارس 2024 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تجري اتصالات مع حماس و"إسرائيل" بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة



القاهرة/سما/

 قال مصدران أمنيان مصريان إن مصر تجري اتصالات مع عدد من كبار الشخصيات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل ووسطاء آخرين يوم الأحد في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدران لوكالة رويترز أن الاتصالات المصرية مع حماس وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جرت يوم الأحد بتفويض من الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة للجانبين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وانتهت قبل أيام في القاهرة أحدث جولة من المحادثات في غياب وفد لإسرائيل.

وقال الموساد أمس السبت إن الجهود الرامية للتوصل إلى الاتفاق مستمرة على الرغم من تضاؤل ​​الآمال في الوصول إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان

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