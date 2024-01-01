وزير إسرائيلي يحدد وجهة النازحين في رفح قبل تنفيذ العملية العسكرية

القدس المحتلة/سما/

حدد وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، الوجهة التي سينتقل إليها النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، قبل تنفيذ جيش الاحتلال عمليته العسكرية بالمدينة.

وقال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب أجلت أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وستنقلهم غربا قبل عملية رفح.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله: "الآن علينا أن ننقلهم غربا، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح".



وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل حالة من التشاؤم في تل أبيب، بشأن احتمالية التوصل لصفقة مع حركة حماس قبل بداية شهر رمضان.

وتصاعدت التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وما يشكله من خطر على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها، باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا في وقت سابق إسرائيل، إلى أن تعد خطة لإجلاء السكان المدنيين من مدينة رفح في قطاع غزة، قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية هناك.