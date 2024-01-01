محلل إسرائيلي: للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري أمام غزة لأربعة أسباب رئيسية

القدس المحتلة/سما/

استعرض محلل عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، المصلحة الأمريكية من خطوة إقامة ميناء عائم قبالة قطاع غزة، تزامنا مع دخول الحرب المدمرة على القطاع شهرها السادس.

وقال المحلل العسكري رون بن يشاي، في مقال افتتاحي بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "للولايات المتحدة مصلحة في بناء رصيف بحري عائم أمام غزة، لأربعة أسباب رئيسية".

وأوضح بن يشاي السبب الأول؛ سيتيح الرصيف البحري إنزال شحنات كبيرة وكميات من المساعدات الإنسانية، أكبر بعشرة أضعاف وأكثر من الكميات التي تصل حاليا إلى غزة عبر الشاحنات البرية.

وتابع قائلا: "السبب الثاني هو أن الرصيف البحري أمام شواطئ شمال غزة سيقع تحت سيطرة إسرائيلية نسبيا، وستضمن وصول المساعدات بشكل مباشر إلى وكالة الغوث، دون تحكم من حركة حماس".



وذكر أن السبب الثالث يتعلق بمحاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرضاء ناخبي الحزب الديمقراطي، عبر هذه الخطوة، وإظهار أن الولايات المتحدة تدخل المساعدات إلى قطاع غزة رغم معارضة حكومة إسرائيل، لتحسين صورة الرئيس بايدن في نظر الناخبين من الجناح التقدمي في حزبه الديمقراطي.

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن السبب الرابع يتعلق بفهم الإدارة الأمريكية أن نتنياهو أسير لدى الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، وهكذا يتمكن نتنياهو من تبرير إدخال المساعدات الإنسانية الكبرى، بأنها إملاء مباشر من واشنطن.

وبيّن أن الرصيف البحري الأمريكي أمام شواطئ غزة ليس المشروع الوحيد الذي يحاول جلب المساعدات عبر البحر، ففي الأيام القريبة القادمة ستصل مساعدات إلى غزة تحمل على سفن صغيرة في قبرص، وسيتم فحصها من قبل الإسرائيليين.

وأشار إلى أنه لإدخال كميات كبيرة من المساعدات، هناك حاجة إلى رصيف عائم، سيكون ممكنا عبره إنزال كميات كبيرة من المؤن، ونقلها إلى الشاطئ بسرعة كبيرة.