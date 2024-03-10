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حماس تعلق على اعتراف الاحتلال بقتل المسن عطا إبراهيم في غزة

الأحد 10 مارس 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على اعتراف الاحتلال بقتل المسن عطا إبراهيم في غزة



غزة/سما/

أصدرت حماس مساء السبت بيانا علقت من خلاله على إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه فتح تحقيق في عملية قتل المسن الفلسطيني الأصم عطا إبراهيم المقيد (73 عاما) بدم بارد في منزله غرب مدينة غزة.


وقالت الحركة في البيان "إن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من إقرار جيش الاحتلال المجرم بقتله للمسن الفلسطيني الأصم ذي الثلاثة وسبعين عاما عطا إبراهيم المقيد في منزله غرب مدينة غزة بدم بارد ودون أن يشكل أي تهديد لجنود الاحتلال، والإعلان عن عزمه فتح تحقيق في الجريمة هو محاولة تضليلية من جيش الاحتلال النازي للتهرب من الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بعد افتضاحها وخروجها إلى العلن".

وأضافت أن "هذه الجريمة كغيرها من الجرائم الوحشية المستمرة".

ودعت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم والعمل على محاسبة إسرائيل على جرائمها التي تخطت كل حدود بحق المدنيين الأبرياء.

كما دعت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

حماس: قتل إسرائيل للمسن الأصم المقيد وإعلانها فتح تحقيق محاولة تضليلية للتهرب من الجرائم الممنهجة
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل الذي نشرت قناة "الجزيرة" مقطع فيديو لإعدامه في منزل غرب غزة.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش يحقق في ظروف مقتله.

وأوضحت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل.

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