730 أكاديميا إسرائيليا يدعون حكومتهم لتحرك عاجل ضد الجوع بغزة

القدس المحتلة/سما/

دعا أكاديميون في "إسرائيل" حكومة بلادهم، الأحد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة "قبل أن يتسبب في وفيات جماعية".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن 730 أكاديميا في إسرائيل دعموا حملة توقيع أطلقت لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في غزة.

ودعا الأكاديميون الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع قبل أن تخرج الكارثة الإنسانية في غزة عن السيطرة وتتسبب بوفيات جماعية وتتحول إلى وصمة عار لا تمحى".

كما شدد الأكاديميون على ضرورة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

ومن بين الذين دعموا حملة التوقيع رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور أرييل بورات، ورئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية، البروفيسور دافيد هاريل.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، بأن "الجوع في كل مكان بقطاع غزة".

وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، على أن "الوضع في شمالي غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​