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بايدن يعلق على تسريب حديث جانبي له بشأن غزة ونتنياهو

الأحد 10 مارس 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلق على تسريب حديث جانبي له بشأن غزة ونتنياهو



القدس المحتلة/سما/

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حديث التقط له خلال ميكروفون مفتوح مع سيناتور أمريكي، بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتعثر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وعندما سأل الصحفيون بايدن لماذا يحتاج نتنياهو "لحضور اجتماع القدوم إلى يسوع" معه، أجاب مرتبكا: “لم أقل ذلك في خطاب حالة الاتحاد”.


بعد ذلك، سأله الصحفيون: "وماذا عن حديثك الجانبي بعد الخطاب؟"، رد بايدن: "يا رفاق تتنصتون على الأشياء!".


وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت تصريحاته تظهر مستوى إحباطه من نتنياهو، فيما يتعلق بنقص المساعدات الإنسانية في غزة وما إذا كان يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، أجابهم الرئيس الأمريكي: "نعم، يجب أن يفعل ذلك".

وسرّب ميكروفون، كان مفتوحا عن طريق الخطأ، بعض تفاصيل محادثة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت بعد إلقاء بايدن خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي.


بعد الخطاب، جمع لقاء بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، تحدث خلاله الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع نتنياهو، من دون أن يدرك أن المايكروفون كان مفتوحا.


والتقطت الكاميرات أيضا جانبا من اللقاء الذي جمع بايدن والسيناتور.


وقال السيناتور بينيت، خلال اللقاء، إنه زار إسرائيل أخيرا، وطلب من بايدن مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأجاب بايدن: "لقد أخبرت بيبي (الاسم الشهير لنتنياهو).. ولا تكرر هذا"، في إشارة للحفاظ على سرية المحادثة بينهما.


وأضاف بايدن: "قلت لنتنياهو أنا وأنت سنقوم باجتماع القدوم إلى يسوع" (عبارة أمريكية يتم استخدامها للتنبيه إلى جدية اجتماع ما).


وبعد ذلك، اقترب أحد مساعدي بايدن منه، وظهر أنه ينبهه، ليرد الرئيس بالقول: "المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح يوم الجمعة الماضي، للصحفيين بأن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".

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