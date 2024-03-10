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لابيد: للأسف بايدن على حق حين قال إن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها

الأحد 10 مارس 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: للأسف بايدن على حق حين قال إن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حق حين قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن لابيد اتهامه لنتنياهو بأن الشيء الوحيد الذي يهمه هو مصلحته السياسية، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم فيه منذ زمن طويل.

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلي، لابيد، على أن الرئيس بايدن على حق حينما صرح بأن رئيس الوزراء في إسرائيل يضر ببلاده أكثر مما يساعدها، وهذا أمر ليس مفاجئا.

وسبق ليائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه إذا بقي بنيامين نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء فإن كارثة أخرى سوف تحل بإسرائيل.

وجاءت تصريحات لابيد تعليقا على استنتاجات لجنة التحقيق الحكومية في كارثة جبل الجرمق أو "ميرون"، التي أشارت إلى أن هناك أساسا معقولا لتحديد أن نتنياهو كان على علم أن موقع مقبرة "راشبي" لم يتم الاعتناء به بشكل كبير لسنوات، وأن ذلك قد يشكل خطرا كبيرا على حشود زوار المكان.


ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه "لو كانت أحداث 7 أكتوبر قد جرت خلال فترة رئاستي للحكومة في البلاد، لأرسل بنيامين نتنياهو أشخاصا لإحراق منزلي".


ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم السبت، عن لابيد، في مقابلة مطولة، أن من يتهرب من الخدمة في الجيش من المواطنين الإسرائيليين يجب ألا يتلقى أموالا من دولة إسرائيل.

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