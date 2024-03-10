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جيش الاحتلال: نعزز استعدادنا لاحتمال الهجوم على لبنان

الأحد 10 مارس 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: نعزز استعدادنا لاحتمال الهجوم على لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على طول الحدود الشمالية، أمس السبت.


وأكد غوردين، أن الجيش الإسرائيلي يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.


وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد أمر، الجمعة الماضية، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة الحدوث في لبنان، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وفي المقابل، حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، إسرائيل من ارتكاب أي حماقة بحق لبنان.

كما حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

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