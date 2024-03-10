"سقوط حر".. "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة (فيديو)

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لإلقاء مسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتوضح المشاهد لحظة استهداف الموقع، وإلقاء المسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاشتباك مع قوة أخرى داخل نفق وتحقيق إصابات بعدد من جنودها إضافة إلى قتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الجمعة 8 مارس/ آذار الجاري، إن "معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة".

وتابع، في كلمة مسجلة: "المقاومة تواصل قتال العدو الإسرائيلي لليوم 154 وتكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته"، مضيفا: "لدينا المزيد".

وأوضح أن "الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال الجيش الإسرائيلي يمارس محرقة حقيقية ضد شعبنا، بينما تقف قوانين العالم عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسانية".

وأضاف المتحدث: "ملحمة 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي، طوفان الأقصى) جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى".

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وقال أبو عبيدة: "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، ونستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعير أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".