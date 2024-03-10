  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد يهدد "من يرفض التجنيد بالجيش الإسرائيلي"..

الأحد 10 مارس 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يهدد "من يرفض التجنيد بالجيش الإسرائيلي"..



القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين بالجيش الإسرائيلي، مهددا بأن من يرفض التجنيد لن يحصل على أموال من الدولة.


وقال لابيد "إننا جميعا نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة"، وأضاف أن "الحريديم في سن التجنيد هم بالضبط ما يفتقر إليه الجيش حاليا ويجب تجنيدهم".

كلام لابيد جاء بعدما هدد الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف بأنه "إذا أجبرتنا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التجنيد فسنغادر جميعا إلى خارج البلاد".

يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

وانتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصورة غير مباشرة المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون في الإبقاء على الإعفاء الشامل من التجنيد العسكري للحريديم (المتدينين المتشددين).

وجاءت تصريحات هاليفي في الوقت الذي اصطف فيه وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لابيد وآخرين، ضد الأحزاب الحريدية في الإئتلاف.

وكان غالانت أكد أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل".

الأكثر قراءة اليوم

صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة

قيادي بحماس لـ"وول ستريت جورنال": متمسكون بوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الموساد يلتقي مدير "السي أي إيه" سرا لبحث ملف المحتجزين بغزة

أول سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من قبرص

ما يحاول الموساد ترويجه غير صحيح.. صحيفة عبرية: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

الأخبار الرئيسية

"سقوط حر".. "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة (فيديو)

"واينت" يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

65ece55a4236047137141829

مخاوف في تل أبيب من ضرر كبير سيطال "إسرائيل" بعد خطوة فلسطينية "معقدة"

20240310014617reup-2024-03-10t014424z_1197941098_rc2pi6alicf6_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa.h-730x438

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يبدأ مرحلة جديدة في غزة

مصدر أمني في المقاومة: محاولة "إسرائيل" التواصل مع المخاتير والعشائر بغزة خيانة لن نسمح بها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية