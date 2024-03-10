  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"واينت" يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

الأحد 10 مارس 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت" يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان



القدس المحتلة/سما/

تحت عنوان "التحديات المتوقعة لبناء الرصيف البحري في غزة"، قال موقع "واينت"، إن خطة البناء تواجه تحديات لوجستية وأمنية، مشيرا إلى دور محمد دحلان في إنشاء الممر البحري إلى غزة.


وقال الموقع العبري، إن "مبادرة الممر البحري لنقل المساعدات إلى غزة يتزعمها محمد دحلان، رجل فتح الذي تم نفيه إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن كشف أبو مازن عن تخطيطه لخلافته".

ونقل عن مصادر قولها إن "إسرائيل سمحت للإمارات بالبدء على الفور في نقل المساعدات الإنسانية عبر قبرص".

ولفت "واينت" إلى أن "دحلان يعمل مستشارا خاصا للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وكان قد نسق (دحلان) كافة التحركات مع حماس، في لقاء عقد في قطر قبل نحو شهر، وقد طلبت دولة الإمارات تعاون الولايات المتحدة و5 دول أوروبية أخرى".

وأضاف الموقع العبري، أن "الإمارات في الواقع، تقوم في هذه العملية بإخراج قطر كعامل يساعد سكان غزة".

وعن التحديات التي تواجه بناء الرصيف البحري الأمريكي، نقل "واينت" عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يشير إلى أن التكلفة الكاملة للبناء قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات وتستغرق ستة أشهر.

إضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد في غزة ميناء عامل، ومياهها الساحلية ضحلة للغاية بالنسبة لغالبية السفن، وخاصة السفن الضخمة، التي ستكون ضرورية لنقل البضائع التي يحتاج إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين. وبالتالي لا يزال من غير الواضح كيف أو أين ستقوم السفن بتفريغ حمولتها، أو كيف سيتم توزيعها وسط القصف المستمر للقطاع.

كذلك، فإن قضية أمن الموانئ هي أيضا مثيرة للجدل. فردا على أسئلة الصحافيين الثلاثاء، قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن إسرائيل هي التي ستقوم بتأمين الرصيف، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وقد اقترح مسؤولون في الأمم المتحدة أن تتدخل الشرطة المحلية، التي تسيطر عليها حماس، من أجل الأمن، لكن من المرجح أن يكون تدخلها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

وطالبت بعض الأطراف المعارضة للخطة، إسرائيل بفتح ميناء أسدود أمام نقل المساعدات إلى غزة، حيث يمتلك الميناء المذكور بالفعل معدات يمكنها مسح ومعالجة الشحنات. 

وفي السياق، انتقد دبلوماسيون ومسؤولون الخطة، وقالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "توصيل المساعدات بالشاحنات لا يزال الطريقة الأكثر فعالية، على الرغم من الكارثة التي وقعت في شارع الرشيد الأسبوع الماضي".

وكان البنتاغون قال أمس إن بناء المنصة سيكتمل خلال أسابيع قليلة، وأكد أن الجنود الأمريكيين الذين سيبلغ عددهم ألفا، لن يتمركزوا على أراضي قطاع غزة، وسيعملون بهدف توفير مليوني وجبة يوميا للفلسطينيين في قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تنسيق إنشاء الميناء، بحيث يمكن إدخال المعدات إلى غزة "مع فحص أمني كامل". وأضاف أنه سيتم توزيع حزم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية.

وكان بايدن أعلن بوقت سابق أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة

قيادي بحماس لـ"وول ستريت جورنال": متمسكون بوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الموساد يلتقي مدير "السي أي إيه" سرا لبحث ملف المحتجزين بغزة

أول سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من قبرص

ما يحاول الموساد ترويجه غير صحيح.. صحيفة عبرية: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

الأخبار الرئيسية

"سقوط حر".. "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة (فيديو)

65ece55a4236047137141829

مخاوف في تل أبيب من ضرر كبير سيطال "إسرائيل" بعد خطوة فلسطينية "معقدة"

20240310014617reup-2024-03-10t014424z_1197941098_rc2pi6alicf6_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa.h-730x438

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يبدأ مرحلة جديدة في غزة

مصدر أمني في المقاومة: محاولة "إسرائيل" التواصل مع المخاتير والعشائر بغزة خيانة لن نسمح بها

الشاباك الاسرائيلي

الشاباك: اعتقال "خلية" من سخنين خططت لتنفيذ عمليات بتوجيه حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية