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بلدية غزة: نحتاج لمعدات ثقيلة ووقود

الأحد 10 مارس 2024 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: نحتاج لمعدات ثقيلة ووقود



غزة/سما/

في ظل شح المياه وتكدس النفايات مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ156، ناشدت لجنة الطوارئ ببلدية غزة إمدادها بالمعدات والآليات اللازمة والوقود.

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وقال عضو في لجنة الطوارئ ببلدية غزة إن 70 ألف طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة، فيما تم تدمير مليون متر مربع من الطرق في المدينة.

وعلى مستوى الغذاء، أكد أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة ولكنها لا تلبي حاجة المواطنين.

ولفت إلى أن مخزون المياه الجوفية في غزة في حال الخطر، وأنه "سيكون لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة".

وكشف أن حصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن لتران يوميا.

وختم مؤكدا أن البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان

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