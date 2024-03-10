غزة/سما/

في ظل شح المياه وتكدس النفايات مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ156، ناشدت لجنة الطوارئ ببلدية غزة إمدادها بالمعدات والآليات اللازمة والوقود.

في ظل شح المياه وتكدس النفايات.. بلدية غزة: نحتاج لمعدات ثقيلة ووقود"لم تحد المجاعة وزادت الضحايا".. الدفاع المدني بغزة يدعو لإدخال المساعدات عبر المنافذ بطريقة آمنة

وقال عضو في لجنة الطوارئ ببلدية غزة إن 70 ألف طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة، فيما تم تدمير مليون متر مربع من الطرق في المدينة.

وعلى مستوى الغذاء، أكد أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة ولكنها لا تلبي حاجة المواطنين.

ولفت إلى أن مخزون المياه الجوفية في غزة في حال الخطر، وأنه "سيكون لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة".

وكشف أن حصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن لتران يوميا.

وختم مؤكدا أن البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان