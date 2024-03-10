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مصطفى البرغوثي يوبّخ محاميا أمريكيا يدافع عن جرائم إسرائيل: “اخرس ودعني أكمل حديثي” (فيديو)

الأحد 10 مارس 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى البرغوثي يوبّخ محاميا أمريكيا يدافع عن جرائم إسرائيل: “اخرس ودعني أكمل حديثي” (فيديو)



غزة/سما/

وبّخ السياسي البارز، ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، المحاميَ الأمريكي، آلان ديرشوفيتز، الذي يدافع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي لقاء جمعهما عبر برنامج الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، وجّه البرغوثي، نقدا حادا لديرشوفيتز الذي يبرر قتل 12 ألف طفل فلسطيني من بين 30 ألف مدني في غزة أغلبهم من النساء الأطفال، بدعوى أن حركة حماس قتلت أطفالا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال هجومها على مستوطنات في الأراضي المحتلة.

وحاول ديرشوفيتز مقاطعة البرغوثي، خلال حديثه، فما كان من السياسي الفلسطيني، إلا أن طلب منه أن “يخرس” لكي يتمكن من إكمال حديثه.

ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.

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