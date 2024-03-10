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بايدن : لا توجد "خطوط حمراء" تحرم إسرائيل من الدعم الأمريكي

الأحد 10 مارس 2024 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن : لا توجد "خطوط حمراء" تحرم إسرائيل من الدعم الأمريكي



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا توجد "خطوط حمراء" ستحرم إسرائيل من الدعم الأمريكي إذا تجاوزتها، لكنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ارتكاب "خطأ كبير" في غزة.


وخلال مقابلة أجرتها مع قناة "MSNBC"السبت، سئل بايدن عما إذا كان هناك "خط أحمر" يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في هجومها على "حماس"، وما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح سيشكل "خطا أحمر".

وأجاب بايدن: "لن أتخلى عن إسرائيل أبدا. الدفاع عن إسرائيل يبقى أمرا بالغ الأهمية. فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل"، إذ عندها لن يكون الإسرائيليون "محميين بالقبة الحديدية".

لكنه استدرك قائلا: "هناك خطوط حمر.. فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرين".

وأضاف: "هناك وسائل أخرى للتعامل.. مع الصدمة التي سببتها حماس" في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".

وقال بايدن: "جلست مع الرجل (نتنياهو) وقلت له: انظر، لا تكرر الخطأ ذاته الذي ارتكبته الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ارتكبت خطأ (رغم) أننا لاحقنا (أسامة) بن لادن حتى وصلنا إليه، لكن لم يكن يتوجب علينا أن ندخل.. العراق وأفغانستان، لم يكن ذلك ضروريا، وتسبب بمشاكل أكثر من حلها". 

واعتبر أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها والتي تسببت بقتل المدنيين "تعد خطأ كبيرا".

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